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31 Temmuz 2018 14:39

Aydın’da okul yangını

Aydın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesinde bulunan Cavit Başlık Ortaokulu’nda yangın çıktı.

Aydın’da okul yangını

31 Temmuz 2018 14:39

Kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Yangın öğlen saatlerinde çıktı. Umurlu’nun hayırseverlerinden Cavit Başlık’ın adını taşıyan ortaokul yaz tatili dolayısıyla bakıma alınmıştı. Çatısında kaplama yapılan okulda malzemelerin ısıtılarak yapıştırılması sırasında bir anda petrol ürünü malzemeler tutuştu. Okul inşaatında çalışanlar yangını söndürmekte yetersiz kalınca Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi’nden yardım istendi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler söndürme çalışmalarına devam ediyor.




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