Aydın’da okuma yazma seferberliği devam ediyor

Yurt genelinde okuma yazma seferberliği başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanımız başta olmak üzere tüm ilgili kurumlara bu kampanya ile ilgili talimatları verdik. Devletimizin imkanlarını seferber ettik. Okuma yazma seferberliğini yurt genelinde başlatıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi sahaya indi

Proje kapsamında Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi, ilçe genelinde okuma-yazma bilmeyen vatandaşların tespiti için çalışma başlattı. Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Bağrık, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sultanhisar’da okumayan kalmayana kadar çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Bağrık, "Kampanya dahilinde ilk olarak öğretmen ve muhtarlar tarafından duyuru yapıldı, ilçemizin bir çok yerine afişler asıldı. İlçe genelinde okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımızın tespitini yaptık. 5 Mart itibari ile de bu vatandaşlarımıza yönelik 120 saat sürecek olan kursumuzu başlatacağız. Kursumuz Mayıs ayı gibi bitecek ve vatandaşlarımız belgelendirilecek. İlçemizde okuma-yazma bilmeyen vatandaş bırakmamaya kararlıyız" dedi.