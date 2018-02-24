Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 08:10

Aydın’da okuma yazma seferberliği devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Türkiye genelinde başlatılan okuma-yazma seferberliği Aydın’da da devam ediyor.

Aydın’da okuma yazma seferberliği devam ediyor

24 Şubat 2018 08:10


Yurt genelinde okuma yazma seferberliği başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanımız başta olmak üzere tüm ilgili kurumlara bu kampanya ile ilgili talimatları verdik. Devletimizin imkanlarını seferber ettik. Okuma yazma seferberliğini yurt genelinde başlatıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi sahaya indi


Proje kapsamında Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi, ilçe genelinde okuma-yazma bilmeyen vatandaşların tespiti için çalışma başlattı. Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Bağrık, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sultanhisar’da okumayan kalmayana kadar çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Bağrık, "Kampanya dahilinde ilk olarak öğretmen ve muhtarlar tarafından duyuru yapıldı, ilçemizin bir çok yerine afişler asıldı. İlçe genelinde okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımızın tespitini yaptık. 5 Mart itibari ile de bu vatandaşlarımıza yönelik 120 saat sürecek olan kursumuzu başlatacağız. Kursumuz Mayıs ayı gibi bitecek ve vatandaşlarımız belgelendirilecek. İlçemizde okuma-yazma bilmeyen vatandaş bırakmamaya kararlıyız" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
13
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    14°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç