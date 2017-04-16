Aydın’da oy kullanma işlemi başladı

00 itibari ile sorunsuz olarak başladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için halk oylaması sabah saatlerinde başladı. Aydın’da sandıklar, yapılan hazırlıkların ardından 08.00’da oy kullanımına açıldı. Oylarını kullanmak isteyen vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren okullara akın etti. Aydın’da 6’sı cezaevinde olmak üzere 670 seçim mahallinde kurulacak 2 bin 330 sandıkta 794 bin 509 seçmen tercihte bulunacak. Oy kullanma işlemlerinin saat 17.00’de tamamlanacağı referandumun güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için 3 bin 427 kolluk kuvveti görev yapacak.

Valilik önlemlerle ilgili açıklama yaptı

Oy kullanma süresince il genelinde devam edecek güvenlik tedbirleriyle ilgili olarak Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada; “Referandum süreci 16 Nisan Pazar günü saat 08:00-17:00 arasında oy kullanma işleminin tamamlanmasıyla sona erecektir. Bu çerçevede referandum sürecinde gerek Adli gerekse Valiliğimiz sorumluluğu ile ilgili hususlarda yapılan çalışmalar ve tedbirler sayesinde, Vatandaşımız, siyasi parti ve diğer paydaşlarımızın göstermiş olduğu sağduyu ile referandum sürecini etkileyecek önemli bir olay meydana gelmemiştir. Aynı şekilde oy kullanma döneminin huzur içinde tamamlanması, vatandaşımızın hür iradesinin sandığa yansımasını sağlamak için başta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından her türlü tedbir alınmıştır.

Bu çerçevede toplam 2 bin 326 Sandık bölgesinde 2 bin 456 Emniyet, 955 Jandarma,16 Sahil Güvenlik olmak üzere 3 bin 427 kolluk kuvveti görev yapacaktır. Oy kullanma süresince Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı karar gereğince alkol satışı yasaktır. Eğlence yerleri kapalı olacaktır. İşletmelere gerekli tebligat yapılmış olup vatandaşımızın bu konuda kolluk kuvvetlerimize yardımcı olması önem arz etmektedir. Ayrıca meydana gelebilecek herhangi bir hadisede 155-156 numaralı hatlar ve İl Seçim Koordinasyon Merkezine ait 0256 225 02 65-0256 225 22 61 nolu telefonlar vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Yine oy kullanma günü olan 16 Nisan günü evde sağlık bakım hizmeti alanlarla ilgili olarak anayasal haklarını kullanmaları için Sağlık Bakanlığımız tarafından planlanan hizmet çerçevesinde ilimizde gerekli tedbirler planlanmıştır.

Demokrasinin en önemli zenginliği halkın iradesinin sandığa yansıması ve özgürce bu iradenin kullanılmasıdır. Bu noktada Aydın ilimizde Valiliğimiz sorumluluğunda, İlçe Kaymakamlıklarımız, kolluk kuvvetlerimiz ve her düzeyde yetkili kurum ve kuruluşlarımızca buna dönük tedbirlerimiz en üst düzeyde alınmıştır. Halk oylamasının güven ve huzur içinde geçmesini diliyor, vatandaşımıza, siyasi partilerimize, görevlilere, kolluk kuvvetlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz” denildi.