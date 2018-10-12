Aydın'da pamuk hasat kontrolleri devam ediyor

Aydın'da yağışlı havalarda pamuk toplanmaması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından kontroller devam ediyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bakanlığımız talimatı gereği kontrol hizmetlerini yürütecek personeller sahada görevlendirilerek pamuk hasat kontrolleri sağlanmaktadır. Yüzde 70 ve üzerinde nemli hava şartlarında toplama yapan araçların kontrolörler tarafından denetlenerek uyarılar yapılmaktadır. Pamuk toplama operatörlerinin yağışlı günlerde kesinlikle toplama yapmamalarına, yağışın sürmesi halinde komisyon kararına göre zorunlu olarak izin verilen hallerde toplama yapılıp, toplanan pamuklar kurutulduktan sonra ayrı depolarda muhafaza edilecektir. Pamuk toplama makinelerinde 6'şar kiloluk 2 adet yangın söndürücü bulundurulmasına, ayrıca mevcut imkanlar dahilinde acil müdahale için en az 3 tonluk su tankerinin oluşabilecek yangın ihtimalleri için tarla kenarlarında hazır bulundurulmasına, pamuk toplama makinesi sahipleri ve operatörleri, yetkili kontrolörlerce talep edilmesi halinde kimliklerini ibraz etmeleri istenmektedir. Yapılan kontroller esnasında belirtilen durumlara aykırı davrananlar için 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. ve 40. maddelerine göre işlem yapılacaktır” denildi.