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31 Temmuz 2018 12:27

Aydın’da park halindeki kamyonete tır çarptı

Aydın-Denizli Karayolu Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yol kenarında park halinde olan kamyonete arkadan çarpa tır bahçeye uçtu.

Aydın’da park halindeki kamyonete tır çarptı

31 Temmuz 2018 12:27


Edinilen bilgiye göre, Aydın-Denizli Karayolunda Aydın istikametinde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen ve kasasında bir adet büyükbaş hayvan taşıyan 09 F 7867 plakalı kamyonetin lastiği patlayınca, araç sürücüsü lastiği değiştirmek için aracını yol kenarına park etti. Aynı istikamette ilerleyen M.E idaresindeki 35 AU 9107 plakalı tır yol kenarında park halinde olan kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile tır karayolu kenarındaki bahçeye uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü M.E, park halinde olan kamyonetin sürücüsü ve yolcu konumundaki iki kişi kazadan yara almadan kurtuldu.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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