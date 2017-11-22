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22 Kasım 2017 09:32

Aydın’da park ve bahçelere kadın eli değdi

Yaşamın her alanını kolaylaştıran ve hayatın her aşamasını güzelleştiren kadınlar bu defa Aydın’ı güzelleştirmek için kolları sıvadı.

Aydın’da park ve bahçelere kadın eli değdi

22 Kasım 2017 09:32

Aydın Büyükşehir Belediyesi şehrin cadde ve bulvarlarını kadın eliyle güzelleştirmeye başladı. Çalışmaları tamamlanan bölgeler adeta göz kamaştırdı.


Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kadın belediye başkanı Özlem Çerçioğlu, şehre hemcinslerinin eliyle estetik kazandırıyor. Kadınların estetik duygusunun daha güçlü ve kadın eli değen alanların daha güzel görüntüye kavuştuğunu belirten Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri bu nedenle şehrin güzelleştirilmesi ve çiçek dikim işlerinde kadınların tercih edildiğini belirttiler.


Sonbahar ile birlikte şehri baştan aşağıya değişten kadınlar bulvar ve caddelere kış çiçekleri ile donattı. İşlerini severek yaptıklarını belirten kadınlar kendilerine böyle bir imkan sunduğu için hemcinsleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.




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