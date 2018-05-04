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04 Mayıs 2018 12:26

Aydın’da partililer imza vermek için sıraya girdi

Aydın’da bir grup partili, Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunun kabul olması için 100 bin imzaya ihtiyacı olan isimlere destek vermek için Efeler İlçe Seçim Kurulu’nun önünde sıraya girdi.

Aydın’da partililer imza vermek için sıraya girdi

04 Mayıs 2018 12:26


Efeler İlçe Seçim Kurulu’nun bulunduğu sokakta köşe başlarında bekleyen partililer, kendi adaylarına destek vermeleri için vatandaşlara imza atmaları isteğinde bulunuyorlar. Cumhurbaşkanlığına aday olmak için başvuruda bulunan ve adaylıklarına onay çıkan Doğu Perinçek, Temel Karamollaoğlu, Vecdet Öz ve Meral Akşener için Aydın’da partililer imza için dersek veriyor. Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza sayısına ulaşmayı hedefleyen adaylar için imza vermeye gelen partililer kendi adaylarının yeterli imza sayısına ulaşması için çaba gösteriyor.


Seçim takvimine göre, seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için imza verme işlemi 4-9 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Vatandaşlar, aday göstermek istedikleri isim için bağlı bulundukları ilçe seçim kuruluna imza verecek. Belirlenen süre içinde 100 bin seçmen tarafından teklif edilen kişiler, geçici aday listesinde gösterilecek.




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