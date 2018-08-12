Aydın’da piknik ateşi yangına sebep oldu

Edinilen bilgiye göre yangın Danişment Mahallesi Dağeymiri köprüsü mevkiinde saat 17.00 sıralarında çıktı. Bölgede bulunan piknikçilerin yaktığı ateşten çıkan kıvılcım yerdeki kuru otların tutuşmasına neden oldu. Bölgedeki dumanı gören mahalle sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın çevredeki bahçelere ve evlere ulaşmadan söndürüldü. Yangında yaklaşık bir dönüm alan içerisinde bulunan zeytin ve çam ağaçları zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.