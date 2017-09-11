Aydın’da piyasa gözetim ve denetimleri devam ediyor

Aydın Ticaret İl Müdürlüğüne intikal eden tüketici şikayetlerinin 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği ve bu Kanuna dayanılarak Ticaret Bakanlığınca düzenlenen yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler doğrultusunda incelenerek mümkün olan en kısa zamanda sonuçlandırılmasına çalışılıyor. Nüfus kayıt sisteminde tüketicinin kaydının diğer il veya ilçelerde bulunduğunun tespiti halinde tüketici şikayeti ilgili İl Müdürlüklerine veya İlçe Kaymakamlıklarına intikal ettirilerek, ilgili Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinde sonuçlandırılması sağlanıyor.

Aydın’da Ağustos ayı içerisinde Ticaret İl Müdürlüğüne ulaşan tüketici şikayetlerinin sayısı 21 adet olarak gerçekleşti. Bu şikayetlerin 2’si bankacılık işlemleri, 17’si ayıplı mal ve hizmetleri kapsayan 9’u cep telefonu, ikişer adet mobilya ve otomotiv ve birer adet cam balkon, klima, ankastre fırın ve kooperatif ile 2’si paket tur sözleşmeleri şikayetlerinden oluştu.

İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca ay içinde 17 Ağustos 2017 ve 23 Ağustos 2017 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 14’ü tüketici lehine, 9’u tüketici aleyhine ve 6’sı uzlaşma olmak üzere toplam 29 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı. Ayrıca İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı tarafından tüketici şikayetlerini incelemek üzere 40 bilirkişi ataması yapıldı.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Çalışmaları

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Kuşadası, Köşk ve Nazilli ilçelerinde 6 işyerindeki 30 üründe fiyat etiketi, 2 işyerine 2 üründe reklam ve tanıtım ile 1 işyerinde işyeri dışında satış sözleşmeleri yönünden denetim yapıldı. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun Kapsamında İlimiz Kuşadası ve Nazilli İlçelerinde; 7 işyerinde denetim yapılmış olup 138 ürün denetlendi.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bir işyerinde 1 adet işyeri dışında yapılan satış sözleşmeleri üzerinde yapılan denetim sonucunda tespit edilen aykırılıktan dolayı bin 206 TL idari para cezası uygulandı.