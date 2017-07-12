Aydın’da piyasa gözlem ve denetimleri sürüyor

Aydın Ticaret İl Müdürlüğüne intikal eden tüketici şikayetlerinin 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği ve bu Kanuna dayanılarak Ticaret Bakanlığınca düzenlenen yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler doğrultusunda incelenerek mümkün olan en kısa zamanda sonuçlandırılmasına çalışılıyor. Nüfus kayıt sisteminde tüketicinin kaydının diğer il veya ilçelerde bulunduğunun tespiti halinde tüketici şikayeti ilgili İl Müdürlüklerine veya İlçe Kaymakamlıklarına intikal ettirilerek, ilgili Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinde sonuçlandırılması sağlanıyor.

Haziran ayı içerisinde Ticaret İl Müdürlüğüne ulaşan tüketici şikayetlerinin sayısı 19 adet olarak gerçekleşti. Bu şikayetlerin 2’si bankacılık işlemleri, 15’ü ayıplı mal ve hizmetleri kapsayan 9’u cep telefonu, 3’ü buzdolabı ve birer tane klima, ankastre fırın ve uçak bileti iadesi ve birer tane devre tatil sözleşmesi ile yurt ücreti şikayetlerinden oluştu.

İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca ay içinde 07 Haziran 2017 ve 15 Haziran 2017 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 10’u tüketici lehine, 5’i tüketici aleyhine, 1’i görevsizlik/yetkisizlik, 2’si uzlaşma, 2’si karar düzeltme ve 12’si bilirkişi ataması olmak üzere toplam 32 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Çalışmaları:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Efeler ilçesinde 4 iş yerinde 20 üründe fiyat etiketi yönünden denetim yapıldı. 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında Efeler ilçesinde 4 iş yerinde gerçekleşen denetimde 46 ürün kontrol edildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bir kooperatif hakkında yapılan İl Müdürlüğü İnceleme Raporu ile ilgili Bakanlık talimatı doğrultusunda kooperatife ait kanuni defterlerin yasal sürede kapanışlarının yapılmaması nedeniyle Kuşadası Kaymakamlığınca alınan 15 bin 627 TL’lik idari para cezası kararı kooperatife tebliğ edildi.