Aydın’da plaj voleybolu heyecanı başlıyor

Plaj voleybolunun Aydın etabı tanıtım toplantısında, toplamda 28 ülkeden 56 takımın mücadele edeceği ve müsabakaların ücretsiz olarak izlenebileceği öğrenildi. Plaj Voleybolu Dünya Turu’nun Aydın etabı 20 Mayıs Pazar günüm sona erecek.

TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci tekrar Aydın’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Çok güzel bir organizasyona Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte imza atacağız. Organizasyon plaj voleybolu dünya turu kapsamında dolayısıyla uluslar arası bir organizasyon durumunda. Bu organizasyona dünyanın birçok ülkesinden katılım oluyor. Bu organizasyonun en önemli özelliği olimpiyat sıralamaları için sporcuların puan kazanıyor olmasıdır” dedi.

Plaj Voleybolu Teknik Delegesi Herwın Brıllemans “Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Türkiye uluslar arası seviyede birçok plaj voleybolu organizasyonu düzenliyor. Aydın’da Venezüella ve Japonya’dan takımlar var. Avrupalı takımların bu tarz değişik kıtalardan gelen takımlara karşı oynaması oldukça önemlidir. Organizasyon alanının bulunduğu yerden çok mutluyuz. Çok iyi bir turnuva geçireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı İbrahim Gürdal ise “Bu sene inanılmaz bir katılım var bu organizasyona. Çünkü dünya turu olduğundan dolayı gelen voleybolcular olimpiyat puanı alıyorlar. Biz her geçen yıl plaj voleybolunda çıtayı yükseltmeye gayret ediyoruz” diye konuştu