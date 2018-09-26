İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da polis aracı ile motosiklet çarpıştı; 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis aracı ile çarpışan motosikletin bayan sürücüsü yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis aracı ile çarpışan motosikletin bayan sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza bugün 17.30 sıralarında Girne Mahallesi Taşlıboğaz Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarının kesiştiği kavşak içerisinde meydana geldi. Polis memuru Tanju K. idaresindeki 09 ADF 26 plakalı sivil polis ekibi aracı ile Seda V. idaresindeki 09 VJ 420 plakalı motosiklet kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Seda V. yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bayan motosiklet sürücüsü Seda V. ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Maddi hasar meydana gelen polis aracı çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.