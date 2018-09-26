Aydın'da polis aracı ile motosiklet çarpıştı; 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis aracı ile çarpışan motosikletin bayan sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza bugün 17.30 sıralarında Girne Mahallesi Taşlıboğaz Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarının kesiştiği kavşak içerisinde meydana geldi. Polis memuru Tanju K. idaresindeki 09 ADF 26 plakalı sivil polis ekibi aracı ile Seda V. idaresindeki 09 VJ 420 plakalı motosiklet kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Seda V. yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bayan motosiklet sürücüsü Seda V. ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Maddi hasar meydana gelen polis aracı çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.