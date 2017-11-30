Aydın’da polislere “Aile İçi Şiddet” konulu eğitim verildi

Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Abdurrahman Akın ve Avukat Neşe Menderes’in eğitimci olarak katıldığı kursta aile içi şiddet bürolarında çalışan 30 personele 4 gün süren eğitim verildi.

Kursun açılışını gerçekleştiren Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, personele aile içi şiddetle ilgili daha hassas ve duyarlı davranmaları gerektiği konusunda yasal mevzuatla ilgili talimatlar verdi.

Kadın hakları konusunda uzun yıllar çalışma yapan Aydınlı avukat Neşe Menderes, bu eğitimde, toplumsal şiddete karşı, kadına şiddete karşı mücadelede mağdur kadınlarla iletişim nasıl kurulur, yasanın uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıklarda emniyetin üstüne düşen görevlerde neler yapılması gerekir, diğer birimlerle nasıl çalışılır, şiddet mağdurlarının sorunlarının çözümünde neler yapılması gerekir konularının işlendiğini kaydetti.

Kursa katılan personele eğitim sonunda aile içi şiddetle ilgili sertifika verildi.