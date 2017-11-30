Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 09:34

Aydın’da polislere “Aile İçi Şiddet” konulu eğitim verildi

Aydın Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezinde ve ilçelerde aile içi şiddet bürolarında çalışan 30 personele ‘Aile İçi Şiddet’ kursu düzenlendi.

Aydın’da polislere “Aile İçi Şiddet” konulu eğitim verildi

30 Kasım 2017 09:34


Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Abdurrahman Akın ve Avukat Neşe Menderes’in eğitimci olarak katıldığı kursta aile içi şiddet bürolarında çalışan 30 personele 4 gün süren eğitim verildi.


Kursun açılışını gerçekleştiren Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, personele aile içi şiddetle ilgili daha hassas ve duyarlı davranmaları gerektiği konusunda yasal mevzuatla ilgili talimatlar verdi.


Kadın hakları konusunda uzun yıllar çalışma yapan Aydınlı avukat Neşe Menderes, bu eğitimde, toplumsal şiddete karşı, kadına şiddete karşı mücadelede mağdur kadınlarla iletişim nasıl kurulur, yasanın uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıklarda emniyetin üstüne düşen görevlerde neler yapılması gerekir, diğer birimlerle nasıl çalışılır, şiddet mağdurlarının sorunlarının çözümünde neler yapılması gerekir konularının işlendiğini kaydetti.


Kursa katılan personele eğitim sonunda aile içi şiddetle ilgili sertifika verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
17
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç