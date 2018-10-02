Aydın'da polislere ilk yardım eğitimi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezi kurum personeline yönelik Temel İlk yardım Eğitimi gerçekleştirildi. İki gün ve 16 saat süren eğitimde 14 personele genel ilk yardım bilgileri konularında eğitim verildi.

İlk yardım eğitmenleri ATT Yasemin Güvenç, AABT İbrahim Gökçe tarafından kurum personeline verilen eğitimde, 'Temel İlkyardım Eğitimi' kapsamında genel ilkyardım bilgileri anlatıldı. Ayrıca hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilkyardım teknik ve uygulamaları ile hasta, yaralı taşıma teknikleri uygulamalı olarak aktarıldı.