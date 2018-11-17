İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da Prematüre bebekler için pasta kesildi

17 Kasım Dünya Prematüre günü kapsamında Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte bebekler ve aieleri için pasta kesildi.


Dünya prematüre günü etkinliği kapsamında düzenlenen etkinlikte, Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Suzan Şahin'in prematüre doğum hakkında bilgilendirme yapması ve slayt sunumunun ardından program, prematüre doğan bebeklerin anne ve babalarının duygusal paylaşımları ile devam etti. Yenidoğan Yoğun Bakım personeline plaket ve teşekkür belgeleri verildi. Prematüre doğan bebekler ve aileleri ile birlikte pasta kesildi.


Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferdi Güneş etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “İlk defa 2008 yılında Avrupa'da ebeveynler tarafından kutlanan prematüre günü 2010 yılında alınan kararla 17 Kasım'da kutlanmaya başlandı. 2011 yılından itibaren de 60 ülkede kutlanmaya başlanmış, Prematüre bebekler hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla her yıl 17 Kasım Dünya Prematüre günü olarak kutlanmaktadır. Bizde hastanemizde böyle güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.


Düzenlenen etkinliğe Başhekim Uzm.Dr. Ferdi Güneş, hastane yöneticileri ve personelinin yanı sıra Prematüre bebek, anne ve babaları ile yakınları katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.