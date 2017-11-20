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20 Kasım 2017 10:42

Aydın’da profesörler hastaların ayağına geldi

Aydın’da ilk kez Karacasu’da uygulanan proje kapsamında aralarında profesör ve doçentlerin de bulunduğu Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinden gelen 40 kişilik sağlık heyeti engelli ve yaşlı hastaları sağlık kontrolünden geçirdi.

Aydın’da profesörler hastaların ayağına geldi

20 Kasım 2017 10:42


Karacasu Kaymakamlığı ve Adnan Menderes Üniversite (ADÜ) iş birliğinde düzenlenen çalışmada Karacasu’da bulunan yüksekokulun kantini hastaneye dönüştürüldü. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan ve Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı’nın da yakından takip ettiği çalışmalarda Karacasu merkez ve mahallelerden yüksekokula taşınan 60 hasta tedavi edildi. Gerekli görülen hastalar üniversite hastanesine sevk edildi. Özellikle yatak yarası olan hastaların yaşadıkları bu sıkıntılar giderilmeye çalışılırken ayrıca diş, göz, fizik tedavi gibi branşlarda hastalar kontrollerden geçirildi.


Yüksekokula gelme durumu olmayan bir hastanın evine gidilerek kontrolleri yapılırken bu ziyarette Rektör Bircan ve Kaymakam Büyüknalçacı da yer aldı. Rektör Bircan üniversitenin yalnızca bilimsel araştırmalar yapan yerler olmadığını bu şekilde sosyal çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti. Yaşlı ve engellilere sağladıkları bu hizmet nedeniyle mutlu olduğunu dile getiren Kaymakam Büyüknalçacı, hastalara acil şifalar diledi. Bu proje kapsamında Buharkent Kaymakamı Cafer Kaymakçı ve Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş da Karacasu’ya gelerek hastalara moral verdi.




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