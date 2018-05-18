Aydın’da proje bahçelerinde şeftali hasadı başladı

Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesinde üreticilerin önemli bir gelir kaynağı olan ve Aydın Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 21 üretici ile 63 bahçede 1216 dekarlık alanda yürütülen ‘Şeftali Entegre Mücadele’ proje çalışmaları kapsamında proje bahçelerinde elde edilen erkenci şeftalinin hasadına başlandı.

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 2018 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programına göre Kuşadası Davutlar Mahallesinde 1216 dekarlık alanda yürütülen “Şeftali Entegre Mücadele’ projesi ile kaliteli ve verimli üretim gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Erkenci ve orta geçici şeftali bahçelerinde görülen başta yaprak bitleri, doğu meyve güvesi, şeftali filiz güvesi, kabuklu bitler, yaprak kıvırcıklığı ve külleme hastalığı ile sezon süresince karşılaşabilecekleri diğer şeftali hastalık ve zararlıların kontrolleri yapılıyor. Böylece zararlıların mevsim içindeki ilk çıkışları ve mücadele sezonu boyunca oluşan populasyon yoğunlukları fenoloji ile uyumlu olacak şekilde izlenerek, üreticilere mücadeleye başlama, devam etme ve son verme zamanları konularında bilgiler veriliyor. Ayrıca bahçelere asılan şeftali filiz güvesi ( Anarsia lineatella) ve doğu meyve güvesi ( Cydia molesta ) zararlılarının monitör tuzakları da asılarak populasyon takip çalışmaları yapılıyor.Yapılan uygulamalarda öncelikle kültürel önlemler, biyolojik ve biyoteknik mücadele önerilmekte olup son çare olarak kimyasal mücadeleye başvuruluyor.