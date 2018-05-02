Aydın’da radyo tiyatrosu etkinliği düzenlendi

ADÜ Eğitim Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen Yrd. Doç. Dr. Müslime Güneş rehberliğinde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Proje ekibinin hazırladığı radyo tiyatrosu etkinliğine Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi üyesi görme engelli vatandaşlar katıldı. Görme engelliler 50 dakika süren radyo tiyatrosuna ilgiyle takip etti. Yrd. Doç. Dr. Müslime Güneş, Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi ile aynı sosyal sorumluluk projesinde yer almalarından mutluluk duyduklarını söyledi.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencisi Salih Dilsiz, projenin amacının görme engelli vatandaşların sosyalleşmesi olduğunu ifade ederek “Günümüzde radyo gibi hak ettiği ilgiyi görmeyen radyo tiyatrosunun görme engelli vatandaşlarımızın merak salmalarını sağlayıp onları sosyalleştirmek. 15 Şubat 1924’te Londra Radyosu’nda ‘Bir tehlikenin komedisi’ adlı oyunla başlangıcı olan radyo tiyatrosu ülkemizde 1970’li yıllarda ‘arkası yarın’ türünde yayınlanmaya başlamıştır. ‘Arkası yarın’ radyo tiyatrosu türü bir radyo klasiği olmuştur” dedi.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Önal ise “Önceden görme engelliler için sesli betimlenmiş bir sinema filmini izleme oranı yüzde 5 bile değilken gelişen teknoloji sayesinde bugün 300 sinema filmi, bine yakın dizi film sesli betimleniyor. Buradaki radyo tiyatrosu da körler okulu tecrübesi olan görme engelliler için son derece önemli. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencilerine bu çalışma ile bizleri körler okulu dönemine götürdüğü için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Etkinliğin sonunda Yrd. Doç. Dr. Müslime Güneş tarafından Başkan Önal’a çiçek takdim edildi.