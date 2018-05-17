Aydın’da Ramazan coşkusu başladı

Önceki akşam 16 farklı yerde vatandaşları iftar sofralarında misafir eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin tamamında ve daha önce belde olup mahalleye dönüştürülen bazı yerler de dahil ramazan ayı boyunca yaklaşık 500 noktada iftar sofrası kuracak. Ramazan boyunca 600 bin vatandaşın iftar sofralarında ağırlanması planlanıyor. Ayrıca ramazan ayı boyunca her gün Atatürk Kent Meydanı’nda ve mahallelerde de çeşitli etkinlikler düzenlenerek hem çocuklar hem de yetişkinler için programlar yapılacak.

Başkan Çerçioğlu: Ramazan bereket getirsin

Vatandaşların ramazan ayını kutlayan ve ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Ramazan ayı paylaşımın, dayanışmanın daha fazla yaşandığı bir aydır. Bu ramazanda da vatandaşlarımıza sofralarımızı açıp hep birlikte mübarek ramazan ayını birlik beraberlik içinde geçireceğiz. Ramazan ayının sofralarımıza ve hayatımıza bereket getirmesini diliyorum. Allah tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri kabul etsin" diye konuştu.

"Ramazan ayı birlik, beraberlik ve hoşgörünün en yüksek olduğu aydır" diyen başkan Çerçioğlu "Tüm vatandaşlarımızın ramazan ayını en içten duygularımla kutlayıp sağlık, mutluluk ve huzur dilerim. Ramazan ayı birlik beraberlik ayıdır, paylaştıkça daha bereketli olur" dedi.

Başkan Özlem Çerçioğlu tüm vatandaşlarımızı Aydın’ın her yerinde kurulacak olan ramazan sofralarına davet etti.

Ramazana özel etkinlikler

Ramazan ayı boyunca bazısı unutulmaya yüz tutmuş onlarca etkinlik de vatandaşları bekliyor olacak. Hacivat ile Karagöz’den jonglörlere, sihirbazlardan ateşbazlara pandomim sanatçılarına etkinlikler hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap edecek.