Aydın’da sağanak yağış hazırlıksız yakaladı

Son 15 gündür mevsim normallerinin üzerine seyreden hava sıcaklıklarıyla kavrulan ve termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği Aydın’da, öğleden sonra aniden bastıran sağana yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Güneşli bir güne uyanan ve öğle saatlerinde iyice etkisini artıran sıcaktan bulanan Aydınlılar, meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı sağanak yağışla nefes aldı. Kentin bazı noktalarında oluşan su birikintileri nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.

Pazarcı esnafı su içinde kaldı

Yağıştan en çok etkilenen ise, Efeler ilçesinde kurulan en büyük semt pazarı olan Salı Pazarı esnafı oldu. Pazarın kurulduğu sokaklardan yağışla birlikte akmaya başlayan sel suları, esnaf ve vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Güneşe aldanıp hazırlıksız olarak çarşıya çıkan vatandaşlar, çadırlardan akan birikinti sularından ıslanmamak için sağa sola kaçıştı.