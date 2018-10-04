Aydın'da sağlıkçılar bir kez daha yıkıldı

İnsanlara sağlık hizmeti sunarken maruz kaldıkları şiddet nedeniyle gündeme gelen sağlıkçıların Aydın'da hayalleri bir kez daha yıkıldı. Bağlı bulundukları sendikanın aracılığı ile ev sahibi olma ümidiyle bir inşaat firmasına paralarını kaptıran sağlık çalışanları sendikanın ilgisizliğinden ve duyarsızlığından dert yandı.

Daha önce alacaklı firmalar tarafından inşattaki malzemelere el konulurken, şimdi de haciz yoluyla inşaattaki malzemelere el konuldu. Aydın'da mağdur olan onlarca sağlık çalışanı ve yakınlarının şu anda aylık zararlarının yaklaşık 3 bin TL'yi bulduğunu belirten mağdurlardan İ.B. “Bu işe arada sendika olduğu için girdik. Sendika Başkanı Baki Karaer'in yanı sıra banka da bize güvence verdi. Burası bir proje olduğu için banka ‘sizin çektiğiniz kredi ve yatırdığınız paralar bizim teminatımız altında' diye bize güvence vermişti. Fakat aynı banka daha sonra, gerçeğe aykırı düzenlenmiş ‘inşaatların yüzde 90 tamamlandığı' yönündeki eksper raporuna istinaden bizim hesaplarımızdaki kredileri müteahhide vermiş. Müteahhit de bu paraları bizim evlerde değil başka inşaatlarındaki evlerde kullandığını tahmin ediyoruz. Hukuk mahkemesinde devam eden bir davadan dolayı müteahhidin ne sebepten tutuklandığını bilmiyoruz. Hapse girdikten sonra inşaatlar durdu hiç ilerleme olmadı. Zorumuza giden durum bizi koruması gereken sendikamızın başkanın bizim karşımıza bile çıkmaması. Şu anda ciddi bir mağduriyetimiz var. Anlaşmaya göre evlerimiz 2017 yılı 26 Haziran'da teslim edilecek idi. 16 ay geçti halen teslim edilmedi. O gün aracı olan sendikamızın yöneticileri bugün yanımızda değil ve derdimizle ilgilenmiyor” diyerek yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istediler.