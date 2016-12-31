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31 Aralık 2016 07:44

Aydın’da sağlıkçılara yönelik ‘Lejyoner’ eğitimi düzenlendi

Aydın’da sağlıkçılara yönelik ‘Lejyoner’ eğitimi düzenlendi

31 Aralık 2016 07:44

Aydın Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanlarına yönelik olarak “Lejyoner” hastalığı konusunda eğitim semineri düzenlendi.

Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun13 Mayıs 2015 tarihli “Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereği, Hastalıklar ve Kontrol Programları Şube Müdürlüğü tarafından konaklama birimlerine yapılan eğitimlerin dördüncüsü gerçekleştirildi. Aydın ili sınırları içerisinde konuk evleri bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kredi Yurtlar Kurumu temsilcileri, Lejyoner Hastalığı hakkında Veteriner Hekim Varol Deveci tarafından bilgilendirildi.

Veteriner Hekim Varol Deveci, 2017 Ocak ayı itibarı ile Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı çerçevesinde eğitim programlarının devam edeceği açıkladı. Deveci, “Turist sağlığı açısından en önemli tehditlerden biri olarak değerlendirilen Lejyoner hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından titizlilikle takip edilmekte, hastalığın görüldüğü ülkeler turist gönderilmesi açısından sakıncalı ülke olarak ilan edilmekte ve bu durum turizm sektörüne telafisi güç zararlar vermektedir. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yürütülen ‘Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı’ ile hastalığın yarattığı risklerin önemli ölçüde ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır” dedi.



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