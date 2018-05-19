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19 Mayıs 2018 13:41

Aydın’da sanat büyükşehirle gelişiyor

AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi kursiyerleri, yıl sonu etkinlikleriyle kurslarda öğrendiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Aydın’da sanat büyükşehirle gelişiyor

19 Mayıs 2018 13:41


Aydın Büyükşehir Belediyesi kurslarına katılan kursiyerler yıl sonu etkinliklerini yapmaya başladılar. Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu çocuk ve genç atölyelerine katılan genç tiyatrocularla resim kurslarına katılan kursiyerler yılsonu etkinlikleriyle yıl boyunca öğrendiklerini sergileme fırsatı buldular.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda tiyatro kurslarına katılan kursiyerler eğitmenler Özlem Çolak, Murat Uysal ve Gökçe Gümüş’ün hazırlamış olduğu yıl sonu gösterileriyle velilerinin ve Aydınlıların karşısına çıktılar.


7 ay süreyle tiyatro eğitimi gören kursiyerler “Bir Deniz Masalı”, "Çocuk Kalbimden Canım Annem’e" ve "Deniz Masalı" gösterilerini sahnelediler.


Diğer taraftan resim kurslarına devam eden kursiyerler de yıl boyunca resim kurslarında öğrendiklerini tuvale yansıtıp açılan sergiyle resimseverlerin karşısına çıktılar. Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde onlarca kursiyerin yüzlerce eserinin sergilendiği ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören sergi 22 Mayıs Salı gününe kadar gezilebilecek.


Özellikle çocuk kursiyerler sergiyi ilgiyle izlerken, kursiyerler ilk kez eserlerini sergileme fırsatı buldukları için heyecanlarını dile getirdiler.


Kurslara katılım sertifikalarını alan tiyatro atölyesi ve resim atölyesi kursiyerleri mutluluklarını dile getirirken, kursiyerler ve velileri, Aydın’da sanatın ve sanatçının önünü açan uygulamalara imza atan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.




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