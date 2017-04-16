Aydın’da sandığa yoğun ilgi

794 bin 509 semenin 2 328 sandıkta oy kullanacağı Aydın’da düğünü referandum gününe denk gelen bir gelin oyunu gelinliği ile kullandı.

Aydın Güzelhisar Mahallesi’nde ikamet eden Simge Afşar oy kullanacağı sandığın bulunduğu Efeler Anadolu Lisesi’ne gelin arabası ve damat İsmet Yarımca ile birlikte geldi. Oy kullanmak için okulda bulunan pek çok kişi karşılarında gelinle damadı görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Bazı vatandaşlar gelinle damadı alkışlarken, bazıları tebrik etti bazıları da şiir okuyarak damada nasihatte bulundu.

Okuldaki 1095 nolu sandıkta oyunu kullanan Simge-İsmet Afşar çiftinin oy kullanması yoğun ilgi gördü. Düğün tarihini planlayarak bu güne denk getirmediklerini belirten gelin ve damat “Bir yıl öncesinden düğün tarihini belirlemiştik. Bu güne denk geldi. Çok da iyi oldu” diye konuştular. Oy kullanacakları okula üzerine ‘Kararımız net’ yazılı gelin taksisi ile gelin ve damat oy kullanma işleminin ardından kaldığı yerden devam etmek üzere düğüne gittiler.