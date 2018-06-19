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19 Haziran 2018 08:50

Aydın’da seçim hazırlıkları tamamlandı

Aydın’da 24 Haziran’da yapılacak olan Başkanlık ve Milletvekili seçimlerine yönelik hazırlıklar tamamlandı.

Aydın’da seçim hazırlıkları tamamlandı

19 Haziran 2018 08:50

Yapılan hazırlıklar kapsamında Aydın’daki 4 sandıktan fazla sandığın konulduğu binalarda oluşturulan bina sorumluları da eğitimden geçirildi.


Aydın il genelinde 2 bin 557’si sabit, 20’si engelli ve özürlüler için seyyar 5’i cezaevi olmak üzere toplam 2582 sandıkta 815 bin 974 seçmen oy kullanacak.


Bozdoğan’da; 100 sandıkta 25 bin 836, Buharket’te 32 sandıkta 9 bin 523 Çine’de 155 sandıkta 40 bin 19, Didim’de 184 sandıkta 65 bin 215 Germencik’te 107 sandıkta 31 bin 990, İncirliova’da 109 sandıkta 36 bin 199, Karacasu’da 62 sandıkta 14 bin 665, Karpuzlu’da 36 sandıkta 9 bin 111, Koçarlı’da 77 sandıkta 18 bin 70, Köşk’te 68 sandıkta 20 bin 186, Kuşadası’nda 240 sandıkta 85 bin 651, Kuyucak’ta 71 sandıkta 21 bin 467, Nazilli’de 345 sandıkta 114 bin 227, Söke’de 274 sandık’ta 89 bin 117, Sultanhisar’da 53 sandıkta 15 bin 486, Yenipazar’da 40 sandıkta 10 bin 84 ve Efeler ilçesinde 604 sandıkta 209 bin 128 seçmen oy kullanacak.


Aydın il hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin, oy kullanmalarını sağlamak amacıyla 20 ayrı noktaya seyyar sandık kurulacak.




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