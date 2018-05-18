Aydın’da Seçim Koordinasyon Merkezi oluşturuldu

Aydın Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada; “24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile ilgili olarak seçimin huzur ve güven ortamında yapılması amacıyla secim süresi içerisinde meydana gelen olaylarla ilgili bilgilerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve değerlendirilmesi için Seçimin takviminin başlangıcından itibaren 24 saat esasına göre çalışacak şekilde Aydın İl Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde Seçim Koordinasyon Merkezi oluşturulmuştur.

Bu kapsamda; vatandaşlarımızın gerektiğinde kolaylıkla güvenlik güçlerimize ulaşmasını sağlamak amacıyla, gelen ihbarları değerlendirmek üzere Polis İmdat Hattı (155) ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü 2196120 (6 hat), 2252506 (2 hat) ve 0505 3180900 (6 hat) numaralı hatlarından ve İlçe Emniyet Müdürlük/Amirliklerimiz irtibat numaralarından ulaşabileceklerdir” denildi.