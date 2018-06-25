Aydın’da seçimin kesin olmayan sonuçları belli oldu

Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde ise CHP 245 bin 681 oyla ilk sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri kapsamında Aydın’da kesin olmayan seçim sonuçları açıkladı. İl genelinde kurulan 2 bin 562 sandıkta, 815 bin 974 seçmenden 726 bin 295’inin oy kullandığı seçimlere katılım oranı yüzde 89.01 olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Seçiminde kullanılan 726 bin 295 oydan 707 bin 398’i geçerli, 18 bin 897’si ise geçersiz sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Adalet ve Kalkınma Partisi (CHP) adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 37.97’lik oranla 268 bin 628 oy, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Muharrem İnce yüzde 44.23’lük oranla 312 bin 871 oy, İYİ Parti adayı Meral Akşener yüzde 11.26’lık oranla 79 bin 685 oy, Halkların Demokratik Partisi (HDP) adayı Selahattin Demirtaş yüzde 5.78’lik oranla 40 bin 882, Saadet Partisi (SP) adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 0.44’lük oranla 3 bin 138 oy ve Vatan Partisi (VP) adayı Doğu Perinçek ise yüzde 0.31’lk oranla 2 bin 194 oy aldı.

27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde ise kullanılan 726 bin 295 oydan 717 bin 908’ü geçerli, 16 bin 680’i ise geçersiz sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP yüzde 34.22’lik oranla 245 bin 682 oy, AK Parti yüzde 32.15’lik oranla 230 bin 800 oy, İYİ Parti yüzde 14.975’lik oranla 107 bin 462 oy, HDP yüzde 9.23’lük oranla 66 bin 291 oy, MHP yüzde 8.09’luk oranla 58 bin 122 oy, SP yüzde 0.72’lik oranla 5 bin 142 oy, VP yüzde 0.37’lik oranla 2 bin 639 oy ve HÜDA PAR ise yüzde 0.25’lik oranla bin 801 oy kazandı.

Ortaya çıkan bu tabloyla yeni dönemde 600 milletvekilinin bulunacağı TBMM’ye Aydın’dan AK Parti 3, CHP 3, MHP ve İYİ Parti de 1’er milletvekili gönderdi.