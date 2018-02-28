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28 Şubat 2018 17:49

Aydın’da selde can pazarı yaşandı

Aydın’da aniden bastıran yağış sonrası Efeler ilçesinde bazı sokaklar dereye döndü.

Aydın’da selde can pazarı yaşandı

28 Şubat 2018 17:49

Şiddetli yağış sonrası oluşan selde can pazarı yaşandı.


Aydın’ın Efeler ilçesinde, öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi. Cadde ve sokakların göle döndüğü kent merkezinde hayat durma noktasına geldi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yollarda şiddetli yağış nedeniyle çökmeler meydana geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, AFAD ve polis ekipleri, yolda kalan sürücülere yardım etmek için büyük gayret sarf ederken, kent geleninde olası sel baskınlarına karşı önlem alındı.


Pazar alışverişi için dışarı çıktıklarında, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sel sularında sürüklendi. Sürüklenen vatandaşları, bölgedeki vatandaşlar kurtardı. Sele kapılan vatandaş ve onu kurtarmaya çalışırken suya düşerek sürüklenen diğer kişilerin yaşadıkları korku dolu anlar kameralara yansıdı.




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