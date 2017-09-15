Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 12:59

Aydın’da Sepsis farkındalık eğitimi verildi

Aydın’da sağlık çalışanlarına yönelik olarak Sepsis rahatsızlığı farkındalık eğitimi verildi.

Aydın’da Sepsis farkındalık eğitimi verildi

15 Eylül 2017 12:59


"Dünya Sepsis Günü Etkinlikleri" kapsamında, Aydın Devlet Hastanesi konferans salonunda, sağlık çalışanlarına yönelik Sepsis farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.


Adnan Menderes Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kurt ve Aydın Devlet Hastanesi’nde görevli Yoğun Bakım Uzmanı Uzm. Dr. Pakize Özçiftci tarafından dünya genelinde ciddi bir halk sağlığı sorunu olan Sepsis’in farkındalığı, tanısı, acil tedavisi ve ileri tedavisi ile ilgili güncel konularda eğitim verildi.


Düzenlenen eğitime, Aydın Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Uzm.Dr. Selma Özcan, Tıbbi Hizmetler Başkanı Op.Dr. Niyazi Kocakaplan, Aydın Devlet Hastanesi Başhekim vekili Op.Dr.Reha Arsan, sağlık tesislerinden doktorlar ve hemşireler başta olmak üzere birçok sağlık çalışanı katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç