Aydın'da servis şoförleri bilgilendirildi

İçişleri Bakanlığınca Okul servis araçları ve taşımalı eğitim servis araçlarının karıştığı kazaları sıfıra indirmek amacıyla Aydın'da servis şoförleri bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Aydın Şoförler Odası Başkanlığı Toplantı Salonunda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Karayolları 28. Şube Şefliği, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Aydın Şoförler Odası Başkanlığı yetkilileri ile servis şoförleri ve rehber personellerinin katılımıyla bilgilendirme ve eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitim toplantısında konuşmaların ardından servis şoförleri ve personel trafikte servi taşımacılığında uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirildi. Toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi.

“Trafik kazalarındaki birinci faktör insandır”

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, servis taşımacılığında uyulması gereken kurallara riayet edilmesi gerektiği ifade ederek, “Ülkemizin en önemli problemlerinden bir tanesi insan yaşamını doğumundan ölümüne kadar ilgilendiren trafik problemidir. Bizde bugün burada okul servis aracı işletmecileri, rehber personele ve şoförler özellikle ülkemizin en büyük problemi olan trafik kazlarının önlenmesi anlamında sizlere uyarılarda bulunacağız. Trafik kuralları tartışılmaması gereken olmazsa olmaz uyulması gereken kuralardır. Kurban bayramı öncesi birçok uyarıya rağmen ölümlü kazalarda yüzde 35 artış olmuştur. Trafik kazarındaki birinci faktör insandır. Eğitim sadece okul bitirmeyle olmuyor. Bunun için bugün yaptığımız eğitimler gibi çeşitli eğitimlerin yapılması gerekecek.

Özellikle Aydın'da ticari araç kullanan arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin sorumluluğunda gündeme düşen herhangi bir olumsuzluk olmamıştır. Herkes bildiği işi yaparsa bu iş uygun olur. Mesleki problemlerimiz var, kafamıza takılan sorunlarımız var. Bu yıl uygulamaya geçecek olan okul servis araçları yönetmeliği var. Bu yönetmelikte istenen en önemli şeylerden bir tanesi güzergah izin belgesi almak gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda Eylül ayı başında biz bütün evraklarımızı tamamlamak suretiyle bütün evraklarımızı alıyorduk. Bu yıl yönetmelikte istenen Milli Eğitim Müdürlüğü ile okul servis araçları sözleşmesi imzalanması gerekiyor. Okullarda oluşturulacak komisyonlar ile bütün evraklarımızın buraya gelmesi gerekiyor. Ondan sonra Büyükşehir belediyesine gitmek sureti ile evraklarımızı tamamlayacağız. Bu konuda güzergah izin belgesini almış olan göremiyorum. Bu sözleşmelerin ivedilikle yapılması gerekiyor. Bir başka sorun ise okullarda sözleşme karşılığında para istenmesidir. Bunu tasvip etmiyoruz. Çünkü bu ekonomik krizin içerisinde bu ağır şartlarda bizi bu işi artık desteklenmesi gereken sektörler içerisine getirmektedir” dedi.

“Denetimlerimiz devam ediyor”

Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Eyüboğlu ise “Bizler emniyet müdürlüğü olarak okul servis araçları yönetmeliği çerçevesinde denetimlerimizi yapıyoruz. Aydın il genelinde P plaka almış araç sayısı 1775'tir. Bu araçların 300 tanesi Efeler'de olmak üzere il genelinde faaliyet gösteriyor. Servis taşımacılığı yapan araç sayısı geçen sene Aydın il genelinde 2 bin 192'dir. 2017 yılında il genelinde 6 bin 400 tane aracı kontrol etmişiz. 2018 yılında sadece beş buçuk aylık dönemde 5 bin 877 tane öğrenci servisi kontrol edildi. Bunlardan 105 tanesine cezai işlem uygulandı. Denetim faaliyetlerimiz bu çerçevede devam ediyor. Yetkisiz ve korsan taşımacılık konusunda denetimlerin yapılmadığı konusunda söylemler var. Bizim sadece 2018 yılında beş buçuk ayda Efeler'de 34 araca ve il genelinde 80 araca ek 2 ve 3'ten ceza uyguladık. Bu tür araçlara rastladığımızda ve yakaladığımızda cezai işlem uyguluyoruz” diye konuştu.