Aydın'da sezonun ilk kestanesi borsaya teslim edildi

Aydın'ın önemli ürünlerinden biri olan sezonun ilk kestanesi Aydın Ticaret Borsası tarafından kilosu 50 TL'den satın alındı. Köşk ilçesi Eğrikavak Mahallesi'nden kestane üreticileri Hüsnü Ceylan, İsmail Ceylan ve Davut Bayrak toplamda 120 kilogram kestaneyi borsaya teslim etti.

Aydın Ticaret Borsasında düzenlenen törende konulan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “İlimiz Türkiye'de kestane üretiminde ilk sıradadır. Türkiye'de 63 bin ton şeklinde üretimi gerçekleştirilen kestanenin 25 bin tonu Aydın'dan karşılanıyor. Türkiye'den yaklaşık 10 bin ihracat söz konusu. Aydın'ın önemli ürünlerinden biri olan Kestanenin çok zor şartlar altında hasadı yapılıyor. Umarım üreticimiz iyi bir yıl geçirir. Fiyatlarında iyi olduğu bereketli bir yıl olur. Yılın ilk ürününün satın almasını burada gerçekleştiriyoruz. Kilogramı sembolik olarak 50 TL'den satın alarak sezonu başlatmış oluyoruz” dedi.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel, “Bugün gerçekleştirmiş olduğumuz kestane ürününün ilk alımını tüm üreticilerimize tüccarlarımıza ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Öktem ise, “Bizim kestanemiz, Nazilli, Köşk, Efeler ve Kuyucak arasındaki sahada daha çok yetişen bir ürünümüzdür. Rakımın yüksek olduğu yetiştirme şartlarının güç olduğu, hasadın zor yapıldığı bir ürünümüzdür. Bizim Türkiye'de söz sahibi olduğu bir ürünümüz ancak işleme noktasında eksikliğimizin bulundu bir ürün. İnşallah bu eksikliklerimizi de tamamlarız” dedi.

Konuşmaların ardından kestane teslimi yapan üreticilere küçük altın takdim edildi.

Kestane alım törenine Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Öktem, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel ve üreticiler katıldı.