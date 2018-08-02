Aydın’da sezonun ilk kuru inciri borsaya teslim edildi

Kuru incir sezonunun başlaması ile birlikte Aydın Ticaret Borsası’nda Kuru İncir Alım töreni düzenlendi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in de katıldığı törende, sembolik olarak 6 adet üreticiden kilosu 80 TL’den toplamda 200 kilo incir alımı gerçekleştirildi. Vali Köşger, düzenlenen törende kuru incirin tadına bakarak, “Gayet lezzetli, herkesi incir yemeye davet ediyorum” diye konuştu. Törende incir üreticilerine çeyrek altın takdim edildi.

İncir üreticilerinden Ruhi Doğan incirin kalitesinin bu sene kaliteli olduğunu belirterek, “Bugün borsamıza sembolik olarak incir teslim eden üreticilerden bir tanesiyim. Kalite biraz bu sene biraz düşük dense de, kalite bana göre süper. İlk incirimi de Aydın Ticaret Borsası’na teslim ediyorum. Tüm dostlarımızı incir yemeye davet ediyorum, incir demek sağlık demek” dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, incir üreticilerine kaliteli bir sezon geçirmelerini dileyerek, “2018 yılı kuru incir hasat ve alım dönemi başlamış bulunmakta. Öncelikle şehrimize ülkemize hayırlı bol bereketli, kazançlı bir dönem getirmesini diliyorum. Aydın gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü, en bereketli memleketlerden birisidir. Birçok üründe Aydın söz sahibi ancak, incir müstesna bir ürün, dünyada söz sahibi olduğumuz bir ürün. Aydın dünyada en çok kuru incirin üretildiği bir şehir. Dünyadaki kuru incir üretiminin yüzde 70’ini Türkiye, bunun da yüzde 63’ünü gerçekleştiriyor. Bu senede inşallah güzel bir sezon geliyor. İlk ürünleri ilk mahsulleri borsamızda arkadaşlarımız mübaya ettiler. Alana satana hayırlı olsun, bol bereket getirsin memleketimize. Ürünler gayet güzel, tatmanızı tavsiye ediyorum” dedi.

Aydın Ticaret Borsası Fevzi Çondur, üreticilerimizin hasat sezonunun hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, “İnşallah havalarımız incirin havasına uygun olarak gider, kaliteli mahsul elde ederiz. Geçen yıl 78 bin ton rekolte sağladık. Bu senede onun üzerine çıkmayı hedefliyoruz. İhracat rakamlarımız geçen sene bir önceki yıla göre artış göstermişti ama bu senede üreticilerimiz mahsullerini istedikleri diledikleri fiyatta satarlar. Bizim bugün sembolik olarak alış rakamımız kilosu 80 TL olacak. Piyasa bundan sonra arz ve talebin karşılaştığı yerde, kendini regüle eder. İnşallah geçen yıllardaki fiyatların üzerinde üzerinde seyretmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Kuru incir alım törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel, ATB yönetim kurulu üyeleri ve üreticiler katıldı.