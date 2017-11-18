Aydın’da sıcak asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı

Yol tamamlandığında mahalle halkı daha modern bir yola kavuşmuş olacak.

Aydın’ın Germencik İlçesi Turanlar Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 30 kişilik ekip, kamyondan, silindire 15 iş makinesi ile yoğun bir çalışma yürütüyor. 15 gün sonra hizmete girecek yol ile Turanlar halkı kışın kapıda olduğu bu günlerde daha kaliteli ve modern bir yola kavuşarak, sıcak asfalt konforuna ulaşacak. Sıcak asfalt çalışması 1,5 milyona mal olacak.

Başkan Çerçioğlu’nun talimatı ile Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Müdürlüğü adeta iş makinalarını Germencik Turanlar’a yığarak, sabah akşam çalışıyor. Yakın bir zamanda tabiri yerindeyse kaymak gibi bir yola kavuşacak olan vatandaşlar yapılan hizmetten oldukça memnun. Vatandaşlar memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi: “Yolumuz daha önce iyi değildi, büyük kamyonlar geçti için. Şimdi gördüm kadarıyla süper oluyor. Bittiği zaman rahat edeceğiz. Bu yol çok önemli çünkü 100 tona yakın araçlar yoldan geçiyor. Ulaşımı hem ticari hem de sosyal anlamda kolaylaştıran bir yol oldu. Çok rahatız. Allah bize tamamını da göstersin. Uzun zamandır böyle bir hizmeti görmemiştik. Onun sayesinde daha çok hizmet alacağımızı düşünüyoruz. Bizim gönüllerimizi okşayan bir yol. Şimdi köyün ortasında oturuyoruz. Sağa gidiyoruz büyükşehir belediye işleri. Sola gidiyoruz büyükşehir belediyesinin araçları köy içinde ekmek dağıtan büyükşehir belediyesinin araçları bile var. Allah çok razı olsun başkanımızdan.”

Turanlar Mahalle Muhtarı Himmet İzmir, 2 yıl önce Başkan Özlem Çerçioğlu’ndan yolun asfaltlanmasını talep ettiklerini belirterek, Başkan Çerçioğlu’nun bu güne kadar ne söz verdiyse yerine getirdiğini söyledi. İzmir, “Topuklu Efemizden iki yıl önce talep ettiğimiz yol söz verdiği gibi yapılmaya başlandı. Başkanımız 1,5 milyon liralık asfalt çalışmasını istediğimizde derhal deyip, çalışmaları başlattı. Turanlar Mahallesi Aydın’ın Germencik İlçesi’nin hayvancılıkla ünlü mahallesi. Burada büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftlikleri var. Ticari işletmeler de bulunuyor. O yüzden işlek bir yol. Tonajı yüksek araçlar geçtiği için onlarda yoldan dertliydi artık bu sıkıntıda ortadan kalkıyor. Başkanımızdan Allah razı olsun. Ne istediysek istediğimiz her şeyi yaptı. Başkanımız ve ekibi sayesinde daha kaliteli bir yola kavuşuyoruz. Kendilerine şahsım ve halkımız adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir, Başkan Çerçioğlu’nun bu güne kadar şehirde çeşitli yerlere konulan tabelalarda yazan “Halk İster Büyükşehir Yapar” sözünün burada da gerçek olduğunu kaydederek, ”Turanlar Mahallesi istedi, Başkan Özlem Çerçioğlu yaptı. Daha çok işler de yapacağız. Ayrıca mahallemizin diğer bir sorunu olan içme suyu. Şebekemizin dokuz kilometrelik kısmını da hallettik. Bu içme suyunun maliyeti 475.000 TL. Yolun maliyeti de 1,5 trilyon TL eski rakamla. Kanalizasyon projemizde şu an hazır. İhale aşamasında. Önümüzdeki günlerde ihale tamamlandıktan sonra kanalizasyon çalışmamızda mahallemizde başlayacak. Aydın’a yakışır Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na yakışır bir mahalle olmanın, bu mahallenin muhtarı olmanın onuru ve gururunu yaşıyorum” dedi.