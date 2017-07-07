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07 Temmuz 2017 17:22

Aydın’da sıcak hava bayılttı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 45 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları vatandaşları bunaltırken, Nazilli’de sıcak havadan dolayı fenalaşan genç bir kız, 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aydın’da sıcak hava bayılttı

07 Temmuz 2017 17:22


Nazilli Uzun Çarşı’da öğle saatlerinde fenalaşan 18 yaşlarındaki genç bir kız yere yığıldı. Yerden kalkamayan ve kendinde olmadığı görülen kızın yardımına vatandaşlar koştu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kıza müdahale ederek kendine getirdi. Genç kız kontrol amaçlı olarak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer sıcak hava koşullarında vatandaşların bol su tüketmesi gerektiğini ve saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları gerektiğini bildirdi.




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