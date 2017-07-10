Aydın’da sıcaklar bugünden itibaren etkili olacak

Aydın’da kavurucu sıcaklar bugünden itibaren geri geliyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın’da hava sıcaklıklarının Salı 42, Çarşamba 43, Perşembe 43, Cuma 42 derece olması tahmin ediliyor.

Cuma gününe kadar bölge genelinde yağış beklenmezken, yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları önem taşıyor.