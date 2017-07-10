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10 Temmuz 2017 12:00

Aydın’da sıcaklar bugünden itibaren etkili olacak

Aydın’da birkaç gündür mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artarak 41-43 derece bandında seyretmesi bekleniyor.

Aydın’da sıcaklar bugünden itibaren etkili olacak

10 Temmuz 2017 12:00


Aydın’da kavurucu sıcaklar bugünden itibaren geri geliyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın’da hava sıcaklıklarının Salı 42, Çarşamba 43, Perşembe 43, Cuma 42 derece olması tahmin ediliyor.


Cuma gününe kadar bölge genelinde yağış beklenmezken, yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları önem taşıyor.




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