Aydın’da sığırcılar desteklemelerin devamını istiyor

Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Rıza Posacı, desteklerin devam etmesi hususunda birlik başkanları ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım nezdinde girişimlerde bulunduklarını açıkladı.

Aydın’da başlıca faaliyet alanının tarım olduğunu, il gelirinin yüzde 35’ine yakınının tarım kesiminden elde edildiğini belirten Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Rıza Posacı, büyükbaş hayvan varlığı yönünden Aydın’ın Ege Bölgesinde ikinci sırada yer aldığını ifade ederek, desteklemelerin devam etmesi gerektiğini belirterek, bu konuda uğraş veren herkese teşekkür etti.

Et ve süt tüketimi çok önemlidir

Hayvancılığın ülkemiz için çok önemli olduğunu ifade eden Posacı, “İlimizde tarımsal faaliyet denilince akla bir bitkisel üretim, iki hayvancılık gelir. Bitkisel üretimin yanında hayvancılık ilimiz ve ülkemiz için çok önemlidir. Et, süt ve süt ürünleri geliri ile aile ekonomisini sağlayan birçok yetiştiricilerimiz vardır. Sofralarımızın olmazsa olmazı et ve süt ürünleri sağlıklı yaşam için gereklidir. Sütte bulunan fosfolipitler bebeklerde ve okul öncesi çocuklarda beyin fonksiyonlarının gelişiminde et ise, insanların bedensel ve zihinsel faaliyetlerini sürdürebilmesi ve sağlıklı kalabilmesi için çok önemlidir” dedi.

Aydın Ege Bölgesinde ikinci sırada

Aydın’ın hayvan varlığı yönünden Ege Bölgesinde 2.sırada yer aldığını söyleyen başkan Posacı, “İlimizde 206 bin 642 koyun, 107 bin 047 keçi, ve 343 bin 473 adet büyükbaş hayvan mevcuttur. Ege Bölgesinde büyükbaş hayvan varlığı yönünden ilimiz ikinci sıradadır.

Kırmızı etin beslenmemizdeki bu kadar önemi yanında ülkemiz kırmızı et üretimi ve tüketim dengesi de önemlidir. Yıllık 3 milyon 765 bin ton tüketim varken üretimimiz ise 3 milyon 300 bin civarındadır. Demek ki üretimimiz tüketimi karşılamıyor. Sağlıklı beslenme için önemi dolayısıyla yeterli olmayan et üretimimizi arttırmak için et üretimi desteklenmesi gerekir. Ancak 2013 yılından itibaren tedricen azaltılan destekler, Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından 2017 yılı uygun görülmediğinden muhtemelen Bakanlar Kurulu kararı da bu yönde olacaktır” dedi.

Posacı, konu hakkında girişimde bulunanlara teşekkür etti

Desteklemelerin verilmemesi ile besi hayvancılığına darbe vurulacağını ve bu konu hakkında girişimde bulunanlara teşekkür eden Posacı, “Gerek yazılı ve gerekse görsel basında uygulamanın, besi hayvancığımıza vurulan bir darbe olacağını desteklemelerin devam etmesi gerektiğini gerekçeleri ile ifade ederek, Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız nezdinde girişimlerde bulunan başta Aydın İli Kırmızı Et Birliği Başkanımız sayın Altan Bilgen’e desteklerinden dolayı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı sayın Mehmet Sedat Güngör’e ve üreticilerimizin sorunları ile her daim uğraşan ve ‘Kırmızı Et Danışma Kurulu’ raporlarında desteğin devam etmesi gerektiği yönünde gerekçeli ifadelerde bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birlik Başkanımız sayın Ş.Şemsi Bayraktar’a teşekkür eder, ülkemiz besi sığırcılığının geleceği için çok önemli olan bu mesele hususunda uğraş veren herkese teşekkür ederim” dedi.