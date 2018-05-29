Aydın’da Sigortacılar Haftası kutlandı

Sigortacılık Haftası kapsamında Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

AYTO 12.Meslek Komitesi Başkanı Ayhan Toral sigortacılar adına yaptığı açıklamada, “Aydın’da sigortacı olarak günümüzü kutlamaya geldik. Sigortayı Aydın’da anlatabileceğimiz bir platform bu. Hep beraber Aydın’daki sigortacıları ve acenteleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Beraber bir şeyler başarabilirsek ne mutlu bize. Günümüz kutlu olsun” diye konuştu.

AYTO Yönetim Kurulu üyesi Ali Çakır ise Mayıs ayının son haftası Aydın Ticaret Odası olarak bu haftayı sigortacı arkadaşlarla kutlamaya çalıştıklarını belirterek, “Türkiye’de sigorta bilinci diğer Avrupa ülkelerine göre düşük. Türkiye’de sigorta bilinci biraz yavaş yürüyor. Aydın bu konuda ortalamanın biraz üzerinde fakat yinede geride. Dolayısıyla sigorta bilincini arttırmak, insanlara sigortalı olmanın verdiği bir avantajı rahatlığı güveni sağlamak istiyoruz. Bununla ilgili olarak AYTO elinden geleni yapıyor” dedi.