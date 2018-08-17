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17 Ağustos 2018 02:10

Aydın’da silahlı çatışma, karayoluna adeta kurşun yağdı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde gece yarısı iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı.

Aydın’da silahlı çatışma, karayoluna adeta kurşun yağdı

17 Ağustos 2018 02:10

Çatışmadan hafif yaralı kurtulduğu öğrenilen bir kişi firar ederken, iki kişi de polis ekiplerince gözaltına alındı. Çıkan çatışmanın ardından Aydın-İzmir Karayolu her iki yönlü olarak trafiğe kapandı. Adeta kurşun yağan karayolunda polis ekipleri uzun süre boş kovan topladı.


Olay gece yarısı İncirliova ilçe merkezi Aydın-İzmir Karayolu üzerinde bulunan bir birahanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye alacak verecek meselesinden dolayı akşam saatlerinde tartıştıkları öğrenilen iki grup gece yarısı birahane önünde silahlı çatışmaya girdi. Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı belirtilen olayda grup arasında dakikalarca çatışma yaşandı. Çatışma dolayısıyla akan trafik dururken bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olayların büyümesi ihtimaline karşı Aydın İl merkezinden bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen ambulanslarla Mehmet Ç., Mustafa Ç. Furkan Ç., Uğur U. Özgür Ç. isimli yaralılar Aydın’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olaya karıştığı öğrenilen Şaban Ç. ile Mustafa A. gözaltına alınırken Aziz Ç. isimli şahsın da firar ettiği öğrenildi.


“Karayoluna adeta mermi yağdı


Yaşanan çatışmada karayoluna adeta mermi yağarken, park halindeki bir otomobil de isabet alması sonucu zarar gördü. Mermi sesleri ile uyanan vatandaşlar şaşkın gözlerle olup biteni izlerken polis ekipleri karayolunda uzun süre delil topladı. Çalışmaların tamamlamasının ardından karayolu yeniden trafiğe açılırken, güvenlik güçleri ilçede güvenlik tedbirlerini arttırdı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü ve firar eden kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.




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