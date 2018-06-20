Aydın’da silahlı kavga, 2 yaralı

Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1952 sokakta meydana geldi. Akşam saatlerinde 1952 sokakta karşı karşıya gelen iki grup arasında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine çıkan silahlı kavgada iki kişi bacaklarından vuruldu. Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri silahlı kavga ile ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Olay yeri ekipleri kavganın yaşandığı sokakta inceleme yaptı. Silahlı kavgada bacaklarından vurularak yaralanan S.S. ve N.S. ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.