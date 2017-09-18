Aydın’da simide yüzde 25 zam

Aydın’ın Efeler ilçesinde fırıncı esnafı son günlerde un ve susam fiyatlarının artmasını gerekçe göstererek Fırıncılar Odası’na simit fiyatlarının yükselmesi yönünde talepte bulundu. Fırıncı esnafının talebini olumlu karşılayan Fırıncılar Odası, simide 25 kuruş zam yapılması için Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (AYESOB) başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen AYESOB, kentte 100 gram simidin 1 lira 25 kuruşa satılmasına onay verdi. AYESOB’un zamma onay vermesinin ardından Aydın’da 1 lira 25 kuruştan satılmaya başlanan simidin fiyatı, 1 liraya satılan 250 gram ekmeği geride bıraktı.

Fırıncı esnafının talebi doğrultusunda simit fiyatlarına zam yaptıklarını belirten Aydın Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Akdağ, yaptığı açıklamada; “Susam ve un başta olmak üzere girdi maliyetlerinin artması sonucu esnafımız, simit fiyatlarına zam yapılmasını talep etti. Oda olarak belirlediğimiz fiyat tarifesini AYESOB’e sunduk. AYESOB’un onay vermesinin ardından Aydın’da 100 gram simit 1 lira 25 kuruşa satılmaya başlandı” dedi.