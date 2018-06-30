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30 Haziran 2018 10:49

Aydın’da sınav kazaları

Aydın’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilerin velileri öğrencilerden daha heyecanlı ve telaşlı çıktı.

Aydın’da sınav kazaları

30 Haziran 2018 10:49

Sabah saatlerinde çocuklarını sınava götüren onlarca veli kaza yaptı. Birçoğu zincirleme şeklinde gerçekleşen kazalarda öğrenciler başka araçlarla sınav merkezlerine nakledilirken kazalarda can kaybının yaşanmaması teselli oldu.


Aydın’da sabah saatlerinde çocuklarını sınava götürmek için araçlarıyla yola çıkan çok sayıda veli kaza yaptı. Kazaların en yoğun olduğu bölge ise İzmir-Aydın karayolu oldu. Sabah saat 09.15 sıralarında Efeler ilçe merkezindeki okullara çocuklarını götüren veliler, Kardeşköy kazakkahvesi yakınlarında kaza yaptı. İlk kazada 5 araç birbirine girerken kazanın yaklaşık 150 metre gerisinde kazayı gören diğer sürücülerin paniklemesi sonucu 6 araç daha birbirine girdi. Aynı yerde 11 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada hafif yaralanan veliler kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, durumları iyi olan sınava girecek öğrenciler ise yoldan geçen başka araçlarla sınavlara yetiştirildi. Bu arada polis ve jandarma ekipleri sınava girecek öğrencilerden daha heyecanlı olan velilerin kazalarına yetişmekte güçlük yaşadı.


Saat 10.00’da girişlerin sona erdiği sınava bazı öğrenciler son saniyelerde yetişirken, her zaman olduğu gibi veliler çocuklarını okul bahçelerinde dua okuyarak bekledi.




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