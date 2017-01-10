Aydın’da Soba Zehirlenmeleri

Aydın’da dün geceden bu yana etkili olan aşırı soğuklar ve lodos karbonmonoksit zehirlenmelerine neden oldu. Aydın Efeler İlçesi’ne bağlı Kardeşköy, İmaköy Mahalleleri ile Köşk İlçesi’ne bağlı Çiftlik Köyü’nde 3 ayrı ikamette soba zehirlenmesi vakası yaşandı. Soba zehirlenmeleri nedeniyle hastaneye kaldırılan 5 kişiden birinin durumun ciddi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; Efeler İlçesine bağlı Kardeşköy Mahallesi’nde yaşayan 3 kişilik Olgun Ailesi havanın aşırı soğuk olması nedeniyle sobalı odada uyudu. Sabah saatlerinde fenalaşan aile fertleri ambulansla hastaneye taşınırken Baba Mustafa Olgun Atatürk Devlet Hastanesi’ne anne ile çocuğun ise ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan Köşk Çiftlik ve Efeler İmamköy’de karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırılanların durumlarının iyi olduğu belirtildi.