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30 Kasım 2017 17:12

Aydın’da şofbenden çıkan yangın korkuttu

Aydın’ın Efeler ilçesinde, bir evde şofbenin kısa devre yapması sonucu çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Aydın’da şofbenden çıkan yangın korkuttu

30 Kasım 2017 17:12


Yangın, Efeler ilçesi Işıklı Bulvarı üzerinde yer alan Yeşilyurt Sitesindeki apartmanın dördüncü katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartman dairesinde oturan Meryem Polat, banyodan yoğun duman geldiğini fark ederek apartman dışına çıktı. Polat, hemen itfaiye ekiplerine durumu haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Doğalgaz şirketine bağlı ekipler de, binanın doğalgaz akışını keserek önlem aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




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