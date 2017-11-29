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29 Kasım 2017 10:04

Aydın’da şoförlük zor zanaat oldu

Türkiye’de kişi başına düşen araç sayısının en fazla olduğu illerin başında gelen Aydın’da trafik en büyük sorunlardan birisi haline geldi.

Aydın’da şoförlük zor zanaat oldu

29 Kasım 2017 10:04

İlde şoförlük mesleği icra edilmesi en zor zanaatlardan biri olurken, özellikle rastgele park edilen araçlar trafik çilesine neden oluyor.


Aydın’da salı günleri ve mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde şehir merkezinde trafik yoğunluğu ciddi sıkıntıya neden oluyor. Aydın Efeler İlçesi Veysipaşa Mahallesi’nde yoldaki bir çalışma nedeniyle toplu taşıma araçlarının güzergahı değiştirilince trafik kilitlendi. Yola rastgele park edilmiş araçlar nedeniyle manevra yapamayan toplu taşıma aracı yoluna devam edemeyince önce çevrede hatalı park yapan araçların sürücüsü arandı. Polis ekiplerinin de çalışmasına rağmen rastgele park edilmiş araçların sürücüsü temin edilemeyince yolcular otobüsten inip alternatif araçlarla ya da yürüyerek yoluna devam etmek zorunda kaldı. Uzun süren uğraşlar yol kenarına rast gele parkeden araçların sürücülerinin bulunmasının ardından yol trafiğe açıldı.


Aydın’da trafik bilincinin oluşmamasından dolayı, şoförlüğün en zor mesleklerden biri olduğunu belirten toplu taşıma aracı şoförleri, “Sırtımızda taş taşısak bu kadar yorulmayız. Trafik bilincinin yetersiz olmasından dolayı akşama kadar stres yaşıyoruz” dedi.




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