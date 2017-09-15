Aydın’da sokakta satranç var

11 Eylül Pazartesi gününden itibaren birçok il ve ilçede başlayan proje, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Satranç İl Temsilciliği ile birlikte ilimizde de Atatürk Spor Salonu’nun ön tarafında halkın ve sporcuların yoğun ilgisiyle festival havasında gerçekleştirildi.

Sokakta Satranç Var projesi kapsamında 7’den 77’ye bir araya gelen satranç meraklıları, burada hep birlikte satranç oynadılar. Küçük büyük her yaştan vatandaş satranç oynamanın keyfini paylaştılar, kendilerini seyreden meraklı gözlere de oyunun nasıl oynandığı hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe katılan tüm sporculara Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından katılım belgesi takdim edildi.