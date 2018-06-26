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26 Haziran 2018 10:03

Aydın’da ‘Sosyal Uyum’ projesi başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile UNİCEF Türkiye Temsilciliği arasında yapılan protokol ile Aydın’da “Sosyal Uyum” projesi hayata geçirildi.

Aydın’da ‘Sosyal Uyum’ projesi başladı

26 Haziran 2018 10:03


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile UNICEF Türkiye Temsilciliği arasında Suriyeli gençleri de kapsayan Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı konusunda iki yıllık bir çalışma planı imzalandı.


Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülecek olan projeyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezleri aracılığıyla 25 ilde yaşayan Suriyeli ve Türk gençlerle sosyal uyum faaliyetleri, sanatsal, eğitsel ve kültürel faaliyetler yürütülecek. Aydın’da bu proje kapsamında ayrıca, dil eğitimine ihtiyaç duyan Suriyeli gençlere Türkçe eğitimleri verilecek.


Aydın Gençlik Merkezi Aydın ilinde yaşamlarını sürdüren Suriyeli vatandaşlar ile ön değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi. Yapılan toplantılar ve alınan kararlar doğrultusunda Aydın ilinde yaşamlarını sürdüren Suriyeli vatandaşlar ve gençler ile ilk toplantı gerçekleştirildi.




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