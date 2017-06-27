Aydın’da sporculara madde kullanımının zararları anlatıldı

Projeyle ilgili olarak Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Her yıl 26 Haziran günü Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü olarak uygulanmaktadır. İlimizde uygulanmakta olan Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı kapsamında 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Gününe dikkat çekerek farkındalık oluşturmak amacıyla Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Bir Kereden Çok Şey Olur sloganıyla, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde spor yapan gençlere ve Aydın Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi üyelerine uyuşturucunun zararları hakkında ve düzenli spor yapmalarını pekiştirmek ve çocuk haklarını tanıtarak yaygınlaştırmak amacıyla 22 Haziran 2017 tarihinde Efes gezisi ve eğitim programı yapılmıştır.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü iş birliği ile, Amara Sealight Elite Otel sponsorluğu ile gerçekleştirilen programa Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Eğitim Uzmanı Kadriye Demirtaş, uzman antrenörler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Yeşilay Formatörü Cana Dede ve Yeşilay Formatörü Gamze Öztürk ve sporcular katıldı. Gerçekleştirilen eğitim ve gezi programında Kamu kurumları arasındaki iş birliği arttırılarak madde kullanımı ve bağımlılık olgusunun Aydın ilinde farkındalık yaratılıp madde kullanımın en aza indirilmesi hedeflenmiştir” denildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik ise, “Türkiye’nin 2023’e doğru tarihsel yürüyüşünde mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum oluşturmak için çalışıyoruz. Sizler bu Değişimin en önemli parçalarısınız, sağlıklı düşünebilen, üretebilen yönetebilen, sosyal riskler arasında kendini koruyan, beyni uyuşturan maddelerden uzak durduğunuz vakit inanıyorum ki Türkiye’nin geleceğini aydınlatacak yenilikçi fikirler siz değerli gençler arasından çıkacak, bu yüzdendir ki asla bir kereden bir şey olmaz demeyin. Bir anda hayaller son bulur, düşler kabusa döner, umutlarımız yok olur beklentileriniz biter hikayeniz başlamadan son bulur kısaca bir kereden çok şey olur” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik desteklerinden dolayı Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker’e teşekkür etti.

Yapılan eğitim programında 68 katılımcı öğrencilere Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli Yeşilay Formatörü Cana Dede ve Yeşilay Formatörü Gamze Öztürk tarafından Yeşilay derneğinin geliştirdiği Türkiye Bağımlıkla Mücadele Programı (TBM) içinde bulunan modüllerden Madde Bağımlılığı ve Teknoloji Bağımlılığı üniteleri aktarıldı. Ardından eğitime katılan sporculara yönelik Efes gezi turu düzenlendi.