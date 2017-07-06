Aydın’da sulama suyu sıkıntısı yaşanmayacak

Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta’yı ziyaret eden AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Aydın’da bu yıl sulama suyu sıkıntısı yaşanmayacağını belirtti.

Mehmet erdem, yaptığı açıklamada; “ Bölge Müdürülüğünde ilçelerimizde yapımları devam etmekte olan gölet projelerini, Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta ile değerlendirdik. Ayrıca zirai sulama durumunu gözden geçirdik. An itibariyle başta Söke Sulama Birliği olmak üzere tüm sulama birliklerinin talep ettiği su miktarı barajlarımızdan fazlasıyla salıverilmiş durumdadır. Zirai sulamada sıkıntı yaşanmayacaktır. Sulama Birlikleri ve Ziraat Odası Başkanlarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde zirai sulamada sorun kalmadığını teyid ettik” dedi.