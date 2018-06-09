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09 Haziran 2018 10:56

Aydın’da şüpheli yangın

Aydın’da gece yarısı faaliyetine bir süre önce son vermiş bir restoranda yangın çıktı.

Aydın’da şüpheli yangın

09 Haziran 2018 10:56

Kısa sürede tüm restoranı saran ve maddi hasarın büyük olduğu yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma elektrikleri kesik olan restorandaki yangının kundaklama sonucu çıkmış olma ihtimali üzerinde duruyor.


Yangın Aydın Efeler İlçesi Pınardere Mahallesi’nde bulunan ve bir süre önce faaliyetine son veren restoranda çıktı. Restorandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine ihbar etti. Kısa sürede yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri bir yandan alevlerle mücadele ederken diğer yandan da yangın mahallinde dumana maruz kalmış 3-4 kişi ile karşılaştı. İtfaiye ekipleri genç yaştaki şahıslar için bölgeye ambulans çağırdı. Bölgeye gelen 112 ekipleri dumana maruz kalmış kişileri bulamayınca şahısların bölgeden kaçtıkları ileri sürüldü.


Bir süre sonra yangın mahalline gelen mülk sahipleri içeride mobilya buzdolabı ve benzeri malzemeler olduğunu ancak malzemelerin restoranda olmadığını görünce durumu yetkililere bildirdi. Kundaklama sonucu çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili ekipler soruşturma başlattı.




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