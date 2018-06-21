Aydın’da taekwondo rüzgarı esti

Müsabakalara il genelinden kulüp takımları sporcuları ve ferdi sporcular katıldı. Efeler Atatürk Spor Salonunda bir gün boyunca süren müsabakalarda erkeklerde 36, kızlarda 34 olmak üzere 70 sporcu mücadele etti.

Minikler kategorisinde mücadele eden sporcuların müsabakaları renkli geçti. Ümit ve yıldızlar kategorisinde mücadele eden sporcuların müsabakaları ise heyecan dolu geçti. Sporcular birbirlerine üstünlük kurabilmek için tüm becerilerini tahminin üzerinde gösterdiler.

Minikler, Yıldızlar ve Ümitler Taekwondo İl Birinciliği müsabakalarının ardından kategorilerine göre sıkletlerinde derece elde eden sporculara Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından madalya ve başarı belgesi takdim edildi. Taekwondo İl Temsilcisi ve Uluslararası Milli Hakem Güler Gençtürkoğlu, müsabaka hakemleri ve antrenörler tarafından derece elde eden sporculara madalya verildi.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Minikler, Yıldızlar ve Ümitler Taekwondo İl Birinciliği müsabakalarına katılan tüm sporculara tebrik etti ve spor hayatlarında başarılar diledi.